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Сбербанк Росії йде з європейського ринку

Серед причин - погрози співробітникам.

Сбербанк Росії йде з європейського ринку
Центральный офис Сбербанка России в Москве
Фото: EPA/UPG

Сбербанк Росії йде з європейського ринку. Про це інформує пресслужба структури та російський Интерфакс.

Згідно з повідомленням, "дочірні компанії банку в Європі зіштовхнулися з аномальним відтоком грошових коштів і з погрозами співробітникам". 

З огляду на це, компанія не зможе поставити ліквідність в європейські дочки. 

Відомо, що в широкому санкційному пакеті, який застосували країни світу проти Росії після її нападу на Україну, передбачено, зокрема, й санкції Великобританії проти російського Сбербанку. 

Так, у понеділок, 28 лютого, очільниця британського МЗС Ліз Трасс представила парламенту два нові законопроєкти, один з яких спрямовано на нові обмеження щодо фінансового сектору Російської Федерації. 

У тому числі ним забороняється проведення клірингових розрахунків у фунтах стерлінгів. Раніше Великобританія вже заморозила активи російських ВТБ, Совкомбанку, Внешэкономбанку.

Також у відповідь на запит європейського Центробанку Австрія заборонила комерційну діяльність Sberbank Europe AG (дочка Сберу).

Як відомо, напередодні компанія Apple припинила продаж iPhone та іншої продукції в Росії після її вторгнення в Україну. Окрім того, за оцінкою ділового видання Bloomberg, РФ стала країною, що не придатна для інвестицій.

Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
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