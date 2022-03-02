Сбербанк Росії йде з європейського ринку. Про це інформує пресслужба структури та російський Интерфакс.

Згідно з повідомленням, "дочірні компанії банку в Європі зіштовхнулися з аномальним відтоком грошових коштів і з погрозами співробітникам".

З огляду на це, компанія не зможе поставити ліквідність в європейські дочки.

Відомо, що в широкому санкційному пакеті, який застосували країни світу проти Росії після її нападу на Україну, передбачено, зокрема, й санкції Великобританії проти російського Сбербанку.

Так, у понеділок, 28 лютого, очільниця британського МЗС Ліз Трасс представила парламенту два нові законопроєкти, один з яких спрямовано на нові обмеження щодо фінансового сектору Російської Федерації.

У тому числі ним забороняється проведення клірингових розрахунків у фунтах стерлінгів. Раніше Великобританія вже заморозила активи російських ВТБ, Совкомбанку, Внешэкономбанку.

Також у відповідь на запит європейського Центробанку Австрія заборонила комерційну діяльність Sberbank Europe AG (дочка Сберу).

Як відомо, напередодні компанія Apple припинила продаж iPhone та іншої продукції в Росії після її вторгнення в Україну. Окрім того, за оцінкою ділового видання Bloomberg, РФ стала країною, що не придатна для інвестицій.