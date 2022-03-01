В Україні розпочався аукціон з продажу військових облігацій

Придбати облігації можуть і громадяни України, і іноземні інвестори.

Сьогодні, 1 березня, розпочинається аукціон з продажу військових облігацій.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

“У вас є можливість підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП. Придбати облігації можуть як громадяни України, так і іноземні інвестори”, – йдеться в повідомленні

Придбати ОВДП можна через банки-первинні дилери.

Умови:

номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень;

строк обігу – 1 рік;

ставка дохідності буде визначена на аукціоні.

“Ваш внесок у підтримку українських захисників є надзвичайно важливим у визначний для України час!” – зазначили в міністерстві.

Алгоритм купівлі облігацій – тут.

Нагадаємо, радник міністра фінансів України, засновник Growford Institute і співавтор дослідження Віталій Ломакович заявив, що купівля Національним банком України облігацій внутрішньої державної позики є виправданою на тлі російської агресії.