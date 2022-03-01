В Україні розпочався аукціон з продажу військових облігацій

Сьогодні, 1 березня, розпочинається аукціон з продажу військових облігацій.
Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.
“У вас є можливість підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП. Придбати облігації можуть як громадяни України, так і іноземні інвестори”, – йдеться в повідомленні
Придбати ОВДП можна через банки-первинні дилери.
Умови:
- номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень;
- строк обігу – 1 рік;
- ставка дохідності буде визначена на аукціоні.
“Ваш внесок у підтримку українських захисників є надзвичайно важливим у визначний для України час!” – зазначили в міністерстві.
Алгоритм купівлі облігацій – тут.
Нагадаємо, радник міністра фінансів України, засновник Growford Institute і співавтор дослідження Віталій Ломакович заявив, що купівля Національним банком України облігацій внутрішньої державної позики є виправданою на тлі російської агресії.