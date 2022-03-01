Глава НБУ Шевченко: банківська система України працює злагоджено

Він попросив розраховуватися безготівково, щоб не наражати інкасаторів на небезпеку.

Банківська система України працює злагоджено. Про це повідомив на сторінці у Facebook глава Нацбанку Кирило Шевченко. Він зазначив, що банки продовжують забезпечувати роботу відділень в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення.

"Онлайн-банкінги банків працюють у звичайному режимі – з їх допомогою можна поповнити мобільний рахунок, провести безготівкові перекази коштів, зокрема на допомогу армії. Торговельні заклади (магазини, АЗС та аптеки) мають приймати безготівкові розрахунки – жодних обмежень на такі розрахунки Національний банк не встановлював. Банки за можливості поступово підкріплюють банкомати готівкою", - зауважив глава фінансового державного регулятора.

Водночас Шевченко закликав українців під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам.

"Інкасатори банків щодня, ризикуючи життям, поповнюють банкомати готівкою. Зменшивши попит на готівкові кошти, ми зменшуємо ризик їхньому життю та здоров’ю", - зауважив він.

Він також попросив операторів торговельних мереж і заправних станцій не допускати жодних відмов у прийнятті безготівкової оплати.

"Не приймати платіжні картки зараз – це щонайменше непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання. Особливо сьогодні, коли Україна демонструє світові безпрецедентний приклад героїзму, мужності та єдності перед обличчям зла", - вказав Шевченко.

Раніше в НБУ зазначали, що перебоїв з готівкою не буде, курс гривні зафіксовано на момент запровадження воєнного часу.