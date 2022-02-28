США заблокували активи Російського фонду прямих інвестицій і його керівника

РФПІ та його голова Кирил Дмітрієв включені у SDN List - список, що передбачає повне блокування активів.

США запровадили санкції проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та його голови Кирила Дмитрієва. Про це повідомляє Interfax з посиланням на Міністерство фінансів США.

РФПІ і Дмитрієв включені до SDN List - списку, що передбачає повне блокування активів.

Також під санкції США потрапило ТОВ "УК "РВК". РВК було передано до структури РФПІ у рамках реформи інститутів розвитку, оголошеної в листопаді 2020 року. ТОВ "УК "РВК" - нова юрособа, заснована РФПІ незабаром після оголошення про реформу інститутів розвитку.

Нагадаємо, раніше Швейцарія оголосила про готовність запровадити санкції проти Росії за прикладом Європейського Союзу та заморозити російські активи.