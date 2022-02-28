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США заблокували активи Російського фонду прямих інвестицій і його керівника

РФПІ та його голова Кирил Дмітрієв включені у SDN List - список, що передбачає повне блокування активів.

США заблокували активи Російського фонду прямих інвестицій і його керівника

США запровадили санкції проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та його голови Кирила Дмитрієва. Про це повідомляє Interfax з посиланням на Міністерство фінансів США.

РФПІ і Дмитрієв включені до SDN List - списку, що передбачає повне блокування активів.

Також під санкції США потрапило ТОВ "УК "РВК". РВК було передано до структури РФПІ у рамках реформи інститутів розвитку, оголошеної в листопаді 2020 року. ТОВ "УК "РВК" - нова юрособа, заснована РФПІ незабаром після оголошення про реформу інститутів розвитку.

Нагадаємо, раніше Швейцарія оголосила про готовність запровадити санкції проти Росії за прикладом Європейського Союзу та заморозити російські активи.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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