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Українська криптоплатформа KUNA створила криптовалютний благодійний фонд, який вже зібрав майже $13 млн

З фонду будуть закуповуватись усі необхідні для військових речі, техніка та буде забезпечуватись фінансова підтримка військових і населення.

Українська криптоплатформа KUNA створила криптовалютний благодійний фонд, який вже зібрав майже $13 млн

Українська публічна криптоплатформа KUNA відключила торгові пари в рублях, закрила можливість введення/виведення рубля та створила криптовалютний фонд для благодійних організацій в Україні.

З криптовалютного фонду від KUNA будуть закуповуватись усі необхідні для військових речі, техніка та буде забезпечуватись фінансова підтримка військових і населення.

Ви також можете долучитись до цього фонду та переказати будь-яку крипту, яку підтримує KUNA: 

  • через сервіс MyKuna за посиланням: https://my.kuna.io/en/kunaid-ukraine

  • за допомогою KunaCode - надсилайте код t.me/KunaOtc і тільки йому!

Станом на 11:00 28 лютого вже зібрано майже $12,977,722 з усього світу.

⚡️За оновленням інформації слідкуйте на офіційних каналах KUNA

https://t.me/michaelchobanian - засновник KUNA, єдиний, хто співпрацює з представниками влади України.

https://t.me/Kuna_official - канал новин KUNA.

Дякуємо братам і сестрам з усього Світу, які підтримали цю ініціативу. Так тримати!

Віримо в крипту! Віримо в Україну!

CRYPTO FUND OF UKRAINE 11:00 (UTC+2)

Coin

Amount

  

$ Value

Coin change in 1 hour

BTC

115.60

=

4,528,946

+

1,12

TRC20 network

USDT

1,047,719

=

1,047,719

+

14,918.00

ERC20 network

ETH

2, 125.00

=

5,859,253

+

30.00

USDT

1,179,000

=

1,179,000

+

35,657.00

USDC

114,078

=

114,078

+

4,260.00

STARL

5,609,868,686

=

91,701

    

SAITOK

3,582,608,326

=

9,135

    

GRC

184,800

=

14,870

    

DAI

9,586

=

9,586

    

DYP

25,000

=

4,409

    

PIST

60,000

=

7,080

    

OCEAN

10,000

=

4,333

    

GEL

4,800

=

3,148

    

MAHA

1,000

=

3,050

    

YFI

0.069

=

1,341

    

RFX

150,000

=

4,406

    

KLEE

14,703,318,902

=

1,176

    

Other ERC20 tokens total in USD

16,580

    

BSC network

BNB

18.57

=

6,855

    

X2P

98,000,129

=

46,590

    

ETH

2.68

=

7,075

    

BSC-USD

2,519

=

2,522

    

TPT

100,000

=

1,417

    

TIGER

200,000

=

1,308

    

SHIBELON

1,000,000

=

1,200

    

other BSC tokens total in USD

=

1,325

    

SHOWTRACE network

SHOWTRACE tokens total in USD

=

8,012

    

POLYGON network

POLYGONE tokens total in USD

=

1,607

    

$ Total Worldwide Support

12,977,722
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