Українська криптоплатформа KUNA створила криптовалютний благодійний фонд, який вже зібрав майже $13 млн

З фонду будуть закуповуватись усі необхідні для військових речі, техніка та буде забезпечуватись фінансова підтримка військових і населення.

Українська публічна криптоплатформа KUNA відключила торгові пари в рублях, закрила можливість введення/виведення рубля та створила криптовалютний фонд для благодійних організацій в Україні.

З криптовалютного фонду від KUNA будуть закуповуватись усі необхідні для військових речі, техніка та буде забезпечуватись фінансова підтримка військових і населення.

Ви також можете долучитись до цього фонду та переказати будь-яку крипту, яку підтримує KUNA:

через сервіс MyKuna за посиланням: https://my.kuna.io/en/kunaid-ukraine

за допомогою KunaCode - надсилайте код t.me/KunaOtc і тільки йому!

Станом на 11:00 28 лютого вже зібрано майже $12,977,722 з усього світу.

⚡️За оновленням інформації слідкуйте на офіційних каналах KUNA

https://t.me/michaelchobanian - засновник KUNA, єдиний, хто співпрацює з представниками влади України.

https://t.me/Kuna_official - канал новин KUNA.

Дякуємо братам і сестрам з усього Світу, які підтримали цю ініціативу. Так тримати!

Віримо в крипту! Віримо в Україну!