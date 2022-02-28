Служба безпеки України оприлюднила скрин з телефона загиблого російського солдата. Це листування з матір’ю, де російський військовий повідомляє, що він не на навчаннях у Криму, а на війні в Україні.

"Реальне фото з телефона вбитого окупанта. Не встиг здатися в полон. Але в інших загарбників поки що є шанс урятувати свої життя", – наголосили в СБУ.

"Мам, я на Украине. Тут настоящая война. Мне страшно, мы херячим по всем подряд, даже мирным. По всем подряд. Нам сказали, что они будут нас приветствовать, а они кидаются под нашу технику, не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама, мне очень тяжело", – зізнався солдат матері.

СБУ

Нагадаємо, 26 лютого, у третій день війни, в Україні запрацювала гаряча лінія для родичів російських військових. Зателефонувавши на +38089-420-18-60, +38089-420-18-61, +38089-420-18-62, можна дізнатися, чи живі їхні рідні, або вирішити питання, коли і як забрати тіло.