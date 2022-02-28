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На Сумщині затримали 8 російських військових, які "приїхали на навчання і не очікували воювати"

Ворожі сили виявили поліція і територіальна оборона. 

На Сумщині затримали 8 російських військових, які "приїхали на навчання і не очікували воювати"

В одному з районів Сумської області поліція та територіальна оборона затримали 8 військових Російської Федерації.

Про це повідомили в Telegram Національної поліції України. 

"Усі вони своїми діями посягали на територіальну цілісність, суверенітет і недоторканність України. Нападникам від 20 до 30 років. З їхніх слів, вони приїхали на навчання та зовсім не очікували, що їх відправили воювати", – йдеться в повідомленні.

Військових затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчинені злочинів проти безпеки нашої держави.

"Разом ми сила! Віримо в Україну!" – закликали в Національній поліції. 

Нагадаємо, вчора в Харкові Збройним силам здалися в полон десятки російських бійців. Покидаючи позиції, російські бійці намагаються заховатися поміж цивільним населенням, просять у людей одяг і їжу.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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