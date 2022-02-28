В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
ГоловнаСуспільствоВійна

Мародерів у Києві будуть знешкоджувати без попередження, – мер Кличко

Киян у разі виявлення підозрілих людей закликали звертатися до правоохоронців і військових. 

Мародерів у Києві будуть знешкоджувати без попередження, – мер Кличко
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Києві мародерів будуть знешкоджувати без попередження. Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Кияни! Тільки-но бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців і військових! Ми повинні згуртуватися як ніколи. Дати відсіч і провокаціям у місті, і орді, що сюди рветься! Військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста! Разом вистоїмо! Слава Україні!" – наголосив мер.

Нагадаємо, сьогодні вранці в столиці скасували посилену комендантську годину. Тепер вона діє щодня з 22 години по 7 ранку. У цей час перебувати на вулицях заборонено, окрім часу, коли лунає повітряна тривога, і тільки для того, щоб пройти в укриття. Їздити власним транспортом у комендантську годину також заборонено.

У столиці тривають вуличні бої практично в кожному районі. Метрополітен відновив роботу в режимі перевезень, але з обмеженнями. На червоній лінії поїзди курсують від ст. "Шулявська" до ст. "Університет", на синій – від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія –  від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі". Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір". Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Станції метро також продовжують працювати як укриття. 

Містян просять не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

Зараз лікарні Києва працюють у режимі воєнного часу. Вони приймають тих, хто самостійно звернувся за екстреною допомогою, а також тих, кого привозять швидкі. Найбільша потреба – в донорах з негативним резусом. Кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського, 12.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також