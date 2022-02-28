Мародерів у Києві будуть знешкоджувати без попередження, – мер Кличко

У Києві мародерів будуть знешкоджувати без попередження. Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Кияни! Тільки-но бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців і військових! Ми повинні згуртуватися як ніколи. Дати відсіч і провокаціям у місті, і орді, що сюди рветься! Військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста! Разом вистоїмо! Слава Україні!" – наголосив мер.

Нагадаємо, сьогодні вранці в столиці скасували посилену комендантську годину. Тепер вона діє щодня з 22 години по 7 ранку. У цей час перебувати на вулицях заборонено, окрім часу, коли лунає повітряна тривога, і тільки для того, щоб пройти в укриття. Їздити власним транспортом у комендантську годину також заборонено.

У столиці тривають вуличні бої практично в кожному районі. Метрополітен відновив роботу в режимі перевезень, але з обмеженнями. На червоній лінії поїзди курсують від ст. "Шулявська" до ст. "Університет", на синій – від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія – від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі". Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір". Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Станції метро також продовжують працювати як укриття.

Містян просять не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

Зараз лікарні Києва працюють у режимі воєнного часу. Вони приймають тих, хто самостійно звернувся за екстреною допомогою, а також тих, кого привозять швидкі. Найбільша потреба – в донорах з негативним резусом. Кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського, 12.