Лікарні Києва працюють в режимі військового часу. Є потреба в донорах з негативним резусом

Зараз лікарні Києва працюють у режимі воєнного часу. Вони приймають тих, хто самостійно звернувся за екстренною допомогою, а також тих, кого привозять швидкі.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у відеозверненні.

"На сьогодні центри переливання крові забезпечені компонентами крові. Найбільша потреба – в донорах з негативним резусом. Прошу всіх, хто може, долучитися і стати донором. Після закінчення комендатської години кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського, 12", – зазначив мер.

Нагадаємо, ворожих військ у столиці немає, але є диверсанти. Від початку атаки Росії, з 24 лютого, у Києві загинули 9 мирних мешканців, зокрема одна дитина. Також померли 4 невідомі особи і 18 військових та бійців тероборони. Поранено 106 людей.

Комендантська година триває по 8 ранку 28 лютого. Пересуватися містом можна, тільки коли лунає повітряна тривога, і тільки в укриття. Поїздки на власному авто можливі тільки за наявності спеціальної перепустки. Пересування в усіх інших випадках прирівнюється до диверсійної діяльності ворога.