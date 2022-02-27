Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
ГоловнаСуспільствоВійна

Лікарні Києва працюють в режимі військового часу. Є потреба в донорах з негативним резусом

Здати кров кияни зможуть після закінчення комендантської години. 

Лікарні Києва працюють в режимі військового часу. Є потреба в донорах з негативним резусом
Фото: EPA/UPG

Зараз лікарні Києва працюють у режимі воєнного часу. Вони приймають тих, хто самостійно звернувся за екстренною допомогою, а також тих, кого привозять швидкі.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у відеозверненні.

"На сьогодні центри переливання крові забезпечені компонентами крові. Найбільша потреба – в донорах з негативним резусом. Прошу всіх, хто може, долучитися і стати донором. Після закінчення комендатської години кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського, 12", – зазначив мер.

Нагадаємо, ворожих військ у столиці немає, але є диверсанти. Від початку атаки Росії, з 24 лютого, у Києві загинули 9 мирних мешканців, зокрема одна дитина. Також померли 4 невідомі особи і 18 військових та бійців тероборони. Поранено 106 людей.

Комендантська година триває по 8 ранку 28 лютого. Пересуватися містом можна, тільки коли лунає повітряна тривога, і тільки в укриття. Поїздки на власному авто можливі тільки за наявності спеціальної перепустки. Пересування в усіх інших випадках прирівнюється до диверсійної діяльності ворога. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також