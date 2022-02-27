Греція направила Україну два літаки з військовою допомогою

Греція направила військову допомогу Україні, перший літак уже прибув до Польщі.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Точна інформація про вантаж не повідомляється, наголошується лише на тому, що це "оборонна допомога".
У неділю перший літак ВПС Греції доставив вантаж до Польщі, сьогодні має прибути другий літак. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс ухвалив рішення щодо постачання допомоги після кризової зустрічі з військовим керівництвом країни НАТО.
Крім того, Греція також надасть Україні гуманітарну допомогу.
Раніше Міцотакіс заявив, що серед загиблих внаслідок обстрілів російськими військами околиць Маріуполя - 10 етнічних греків.
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