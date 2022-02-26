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Заправки SOCAR безкоштовно надаватимуть бензин машинам швидкої та ДСНС, - Зеленський за результатами розмови з Алієвим

Уночі з Азербайджану також прибуде літак із медикаментами.

Заправки SOCAR безкоштовно надаватимуть бензин машинам швидкої та ДСНС, - Зеленський за результатами розмови з Алієвим
Фото: пресслужба

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це президент України повідомив у своєму Twitter.

Він наголосив, що за результатами розмови заправкам SOCAR доручено безкоштовно надавати паливо для машин швидкої допомоги та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"За результатами моєї розмови з Ільхамом Алієвим усім заправкам SOCAR в Україні доручено безкоштовно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС. Уночі чекаємо від Азербайджану літак із медикаментами", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президенти Туреччини та Азербайджану запропонували Зеленському організувати переговори з Росією. Президент України тоді заявив, що проінформував Алієва про те, що Україні не вистачає нафти та нафтопродуктів.

24 лютого близько п'ятої ранку президент РФ Володимир Путін оголосив Україні війну і скерував у нашу країну війська. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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