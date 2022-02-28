В Україні за 5 днів війни загинули 352 людини, 2040 поранено

За п'ять днів війни з російськими окупантами в Україні серед цивільного населення загинуло 352 людини, з них 16 дітей. Такі попередні дані оголосили в Міністерстві охорони здоров'я.

Близько 2040 людей отримали поранення. З них 45 - діти.

В Міністерстві зазначили, що дані є попередніми, у чинних умовах вкрай складно вести детальну статистику.

Нагадаємо, цивільне населення зазнає травм здебільшого від ворожих обстрілів житлових кварталів у містах України. Зафіксовані численні влучення боєприпасів у житлові будинки, соціальну інфраструктуру. Так, тільки у Чернігові за ніч були три таких влучення.