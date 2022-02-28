В Офісі президента відповіли на фейк про "оточений" Київ: це залишиться мрією Росії

"Російським військовим тут не мсце. Вони повинні покинути нашу країну та забрати з собою тисячі трупів солдатів, більша частина з яких просто гниє в полях".

Російські ЗМІ поширюють новий фейк про те, що Київ нібито оточений війська РФ. Це залишиться мрією Росії. Київ повністю контролюється українськими військовими.

Про це в коментарі для преси повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що заїзди ворога до столиці можливі, а в її передмісті пройшли важкі бої.

"Але ми не віддамо столицю. Це наша столиця. Наша країна. Російським військовим тут не мсце. Вони повинні покинути нашу країну та забрати з собою тисячі трупів солдатів, більша частина з яких просто гниє в полях. Ми навіть не можемо їх порахувати та зібрати, оскільки бої тривають у багатьох місцях. Жодними фейками росіяни цю реальність не перекриють", – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, колони російських військ неодноразово намагались штурмувати околиці Києва, але їхнє пересування знаходилось під контролем. В столиці наразі ситуація контрольована. В місті "зачищають" членів диверсійно-розвідувальних груп, тож є вуличні бої.

Заборонено виходити на вулиці з 22 по 7 ранку та їздити смугами громадського транспорту. Порушники будуть вважатися диверсантами, проти них вживатимуть відповідних заходів.

У столиці є потреба в донорах крові для поранених бійців. Найбільша потреба – в донорах з негативним резусом. Кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського, 12.