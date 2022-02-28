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Зеленський обговорив безпекову ситуацію в Україні з президентом Польщі та премʼєром Великобританії

"Антивоєнна коаліція в дії!" 

Зеленський обговорив безпекову ситуацію в Україні з президентом Польщі та премʼєром Великобританії
Фото: Пресцентр ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію з безпекою в Україні з британським премʼєр-міністром Борисом Джонсоном та польським президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомляється на сторінці Зеленського в Twitter.

"Домовилися про подальші спільні дії щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії!" - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше Анджей Дуда виступив за прискорений вступ України до ЄС. Водночас, Великобританія стала однією з перших країн, яка ввела значні санкції проти Росії.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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