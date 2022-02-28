Зеленський обговорив безпекову ситуацію в Україні з президентом Польщі та премʼєром Великобританії

Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію з безпекою в Україні з британським премʼєр-міністром Борисом Джонсоном та польським президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомляється на сторінці Зеленського в Twitter.

"Домовилися про подальші спільні дії щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії!" - йдеться у повідомленні.

Talked to 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson and 🇵🇱 President @AndrzejDuda about the current security situation. Agreed on further joint steps to counter the aggressor. Anti-war coalition in action! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

Нагадаємо, що раніше Анджей Дуда виступив за прискорений вступ України до ЄС. Водночас, Великобританія стала однією з перших країн, яка ввела значні санкції проти Росії.