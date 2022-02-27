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Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"

Це сталося внаслідок боїв у Житомирській області, повідомляють на офіційній фб-сторінці КБ "Луч".

Фото: facebook/КБ ЛУЧ

"Це не зупиняє наше підприємство. Розробники, інженери, складальники ДП "ДержККБ "Луч" працюють для забезпечення нашої армії озброєнням. Користуючись нашими комплексами, військові кожного дня відправляють у пекло сотні загарбників", - наголошують у конструкторському бюро.

Нагадаємо, сьогодні на Житомир з території Білорусі були запущені ракети "Іскандер". Запуск відбувся о 17 годині. За кілька годин до цього Лукашенко обіцяв, що на час проїзду, переговорів і повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі. 

Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
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