Фото: facebook/КБ ЛУЧ

"Це не зупиняє наше підприємство. Розробники, інженери, складальники ДП "ДержККБ "Луч" працюють для забезпечення нашої армії озброєнням. Користуючись нашими комплексами, військові кожного дня відправляють у пекло сотні загарбників", - наголошують у конструкторському бюро.

Нагадаємо, сьогодні на Житомир з території Білорусі були запущені ракети "Іскандер". Запуск відбувся о 17 годині. За кілька годин до цього Лукашенко обіцяв, що на час проїзду, переговорів і повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.