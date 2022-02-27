Грузинські моряки - росіянам: "Ідіть на..й! Слава Україні!"

Так старший помічник капітана грузинського судна відповів на прохання російських колег допомогти із пальним. Відео стало вірусним.

Про це повідомляють соцмережі та Цензор.net

"Екіпаж Росії, так? Хлопці, ми відмовляємось постачати ваш пароплав. Руський корабель, іди нах#й", - говорить чоловік за допомогою переговорного пристрою на відео.

"Окупанти, бл#", - додає його колега.

"Давайте без політики. В нас паливо закінчується", - відповідають росіяни.

"Якщо у вас паливо закінчується, ви можете використовувати весла. Пішли ви нах#й. Слава Україні. Героям слава!" - сказали на грузинському судні.