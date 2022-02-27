Грузинські моряки - росіянам: "Ідіть на..й! Слава Україні!"

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"Екіпаж Росії, так? Хлопці, ми відмовляємось постачати ваш пароплав. Руський корабель, іди нах#й", - говорить чоловік за допомогою переговорного пристрою на відео.
"Окупанти, бл#", - додає його колега.
"Давайте без політики. В нас паливо закінчується", - відповідають росіяни.
"Якщо у вас паливо закінчується, ви можете використовувати весла. Пішли ви нах#й. Слава Україні. Героям слава!" - сказали на грузинському судні.
Нагадаємо, фраза "Рускій корабель, іди нах#й" стала відомою на весь світ після героїчної оборони 13 прикордонниками острова Зміїний від російських окупантів. Саме нею вони відповіли на пропозицію росіян здатися в полон. Учора те саме українські залізничники (але використавши слово "потяг") сказали росіянам після того, як УЗ припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці".