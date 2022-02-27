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Грузинські моряки - росіянам: "Ідіть на..й! Слава Україні!"

Так старший помічник капітана грузинського судна відповів на прохання російських колег допомогти із пальним. Відео стало вірусним.

Про це повідомляють соцмережі та Цензор.net

"Екіпаж Росії, так? Хлопці, ми відмовляємось постачати ваш пароплав. Руський корабель, іди нах#й", - говорить чоловік за допомогою переговорного пристрою на відео.

"Окупанти, бл#", - додає його колега.

"Давайте без політики. В нас паливо закінчується", - відповідають росіяни.

"Якщо у вас паливо закінчується, ви можете використовувати весла. Пішли ви нах#й. Слава Україні. Героям слава!" - сказали на грузинському судні.

Нагадаємо, фраза "Рускій корабель, іди нах#й" стала відомою на весь світ після героїчної оборони 13 прикордонниками острова Зміїний від російських окупантів. Саме нею вони відповіли на пропозицію росіян здатися в полон. Учора те саме українські залізничники (але використавши слово "потяг") сказали росіянам після того, як УЗ припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці".

Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
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