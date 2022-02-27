У Києві – повітряна тривога (оновлено)

Укритися можна і в метро, яке зараз не перевозить пасажирів.

У Києві о 18:20 залнуала нова повітряна тривога. Вона лунала і о 8 ранку. Містяни мають пройти в укриття.

Про це повідомили в КМДА.

У столиці сьогодні весь день, до 8 ранку понеділка, діє комендантська година.

Заборона виходити з дому діє з 5 вечора суботи по 8 ранку понеділка. Пересуватись можна тільки тоді, коли лунають сирени повітряної тривоги, і тільки в укриття. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено.

"Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці", – закликав мер.

Публікуємо мапу укриттів:

Столицю повністю контролюють українська армія та тероборона. Уночі було кілька сутичок з диверсійними групами.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут, а тут – про ДРГ і ворожу техніку.