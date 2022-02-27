Через обстріли окупантів у Харкові горить школа

Увесь день в цьому районі лунала стрілянина.

У Харкові у наслідок ворожих обстрілів загорілася школа №134. Про це повідомляє Суспільне.Харків.

Як зазначає видання, поки що рятувальники не можуть виїхати на гасіння пожежі. Крім того, у Харкові також триває гасіння пожежі 5-поверхівки по вул. Новоолександрівській, 54. В умовах повітряної тривоги рятувальники будуть змушені припинити гасіння.

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Нагадаємо, що сьогодні весь день у Харкові відбуваються обстріли. Місцевих мешканців просять лишатися в укриттях.