У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої

У Харків через район Олексіївка увійшла група спецназу РФ на легкій техніці. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі . У Харківській ОДА зазначили, що ворог дістався центур міста.

" Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста. Ведуться обстріли. Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення попросили не виходити на вулиці міста", – зазначили в адміністрації.

Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю, підкреслив очільник ОДА Олег Синєгубов.

"Усі українські військові на своїх бойових позиціях, захищаємо рідну Харківщину і знищуємо ворога. Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде! Ми захищаємо свою українську землю, своїх дітей, своє майбутнє! Ми не здаємося, ніколи!" – зазначив Синєгубов.

Геращенко заявив, що вуличні бої – на вул. Чернишевського/Скрипника. Також Геращенко повідомив про знищення одного танка окупантів силами захисників міста.

Перестрілка триває на Олексіївці, в районі Гідропарка та в центрі міста.

Містян просять лишатися в укритях.

На декілька годин раніше у Харкові сталась потужна пожежа через підрив газопроводу окупантами.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут, а тут – про ДРГ і ворожу техінку.