Міноборони показало нове відео з полоненими росіянами

Полонені кажуть, що розуміли: вони - гарматне м'ясо.

Міністерство оборони України опублікувало відео з лікарні, на якому розпитують кількох поранених полонених військовослужбовців Росії.

Нагадаємо, сьогодні під Гостомелем поблизу Києва Збройні сили України та спецназ СБУ розгромили колону елітного чеченського спецназу Росгвардії.

Російських окупантів, які розташувалися на підступах до Києва, накрили артилерійським вогнем. За подальшу зачистку території від ворога взялися спецназ СБУ «Альфа» та бійці територіальної оборони.

Під час розгрому підрозділу було знищено генерала Магомеда Тушаєва – командира 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні.