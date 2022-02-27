Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу

Під Гостомелем поблизу Києва Збройні сили України та спецназ СБУ розгромили колону елітного чеченського спецназу Росгвардії.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела.

Російських окупантів, які розташувалися на підступах до Києва, накрили артилерійським вогнем. Подальшою зачисткою території від ворога зайнявся спецназ СБУ «Альфа» та бійці територіальної оборони.

При розгромі підрозділу було знищено генерала Магомеда Тушаєва – командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України узяли в полон командира російського танкового батальйону, декілька російських танків захопили цілими.

Також на мінському напрямку Чернігівщини українські захисники знищили близько 20 одиниць ворожих танків.