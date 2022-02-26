YouTube блокує рекламу на каналах російських державних медіа

YouTube також блокує доступ до RT та інших каналів в Україні.

YouTube заявив у суботу, що через «надзвичайні обставини» призупиняє для RussiaToday та інших російських державних медіа можливість продавати рекламу на своїх каналах. Сервіс також заявив, що обмежить рекомендації відео, опублікованими цими каналами.

Про це повідомляє Reuters.

Цей крок слідує за аналогічними діями інших технологічних компаній, включаючи Meta і Twitter, щоб заблокувати російським державним медіа можливість отримувати дохід від реклами в соціальних мережах. Meta заявила, що також відмовилася від вимог Росії припинити незалежну перевірку фактів публікацій державних ЗМІ, тоді як Twitter заявив, що обмежує свій сервіс для росіян.

YouTube також заявив, що блокує доступ до RT та інших каналів в Україні на вимогу українського уряду. Сервіс також заявив, що за останні кілька днів видалив сотні каналів і тисячі відео через порушення політики щодо «скоординованих шахрайських дій».

Нагадаємо, сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики України звернулось до сервісу YouTube з проханням заблокувати ряд російських пропагандистських каналів.