Рятувальники знайшли і знешкодили дві російські фугасні авіабомби у Вінницькій області.

Це сталося в суботу, 26 лютого, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС

"Сьогодні, 26 лютого о 19:50 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області вилучено та знищено дві російські авіабомби ФАБ-100", - йдеться у повідомленні.

"Їх так званий «рускій мір» скинув за межі села Шабельня Дашківської територіальної громади Гайсинського району", - уточнили у ДСНС.

Рятувальники закликають українців у жодному разі при виявленні підозрілих предметів не торкатися їх.

Фугасна авіаційна бомба (ФАБ) - універсальний тип авіаційних бомб, що широко застосовується для ураження різних цілей (військово-промислові об'єкти, залізничні вузли, енергетичні споруди, фортифікаційні споруди, жива сила та військова техніка противника та ін.). Вражає цілі дією продуктів вибуху, осколками корпуса та повітряною ударною хвилею. Калібр 50-10000 кг, найбільш поширені ФАБ середнього калібру.

Раніше МВС закликало рекламників розміщувати на білбордах написи "Росія, йди на х*й".