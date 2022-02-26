Ворог накопичується на захід від Києва, але ми наносимо артилерійські удари, – Арестович

За його словами, Росія взяла так звану оперативну паузу в наступі через втрати.

Росія взяла "оперативну паузу" в наступі на Україну. Вона взята не добровільно, а завдяки величезним втратам. Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив на брифінгу.

"Продовжується накопичення противника на захід від Києва, але ми наносимо артилерійські удари, вони несуть величезні втрати. Збили їм темпи, не рухаються у бік Києва, бо їм боляче і гірко. Тримаються Чернігів, тримаються Суми. Суми повністю під нами, незважаючи на попередні повідомлення, що нібито половина Сум під ними, і в Сумах діючі і колишні військові та громадяни зорганізувалися, тримають оборону, роблять вилазки в тили, палять техніку", – повідомив він.

У ворога там уже нема пального.

Арестович додав, що Харків тримається також, місто демонструє блискучі результати бойової роботи.

У зоні ООС противник намагається атакувати. Сьогодні під Маріуполем збили черговий російський літак. На Маріуполь з Мелітополя суне група окупантів, але захисники в курсі цього та готові зустрічати.

Радник глави Офісу президента додав, що в Криму в Перевальному 53% призовників із Криму розбіглися.

Херсон тримають наші сили, завдають ворогу втрат.

"Фактично сьогодні за весь день, окрім оцього невеличкого руху від Маріуполя до Мелітополя, не було жодного просування ворога. На тих трьох-чотирьох ділянках, де вони намагались просунутися, їм нанесли поразку. Хочу запевнити – наступає психологічний злам. Вони намагалися зробити нам психологічний колапс, а коли він не вийшов, вони самі в нього впали", – зазначив він.

Арестович вважає, що натиску ворога "лишилась доба, максимум дві".

"Масово здаються у полон російські військові, навіть старші офіцери, сьогодні захоплено командира танкового батальйону. Строковиків набрали понад 300 осіб уже", – додав радник голови Офісу президента.

При Міноборони є гаряча лінія для росіянок, які можуть шукати тут своїх дітей-військових.

Загальні втрати – понад 1000 убитими і близько 2500 поранених, тобто загалом приблизно 3500.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут, а тут – про ДРГ і ворожу техніку.