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Все конфісковане митницею майно передадуть ЗСУ

Мова йде, зокрема, про автомобілі.

Все конфісковане митницею майно передадуть ЗСУ
Фото: Анна Стешенко

Все конфісковане митницею майно передадуть Збройним силам України.

Про таке рішення уряду повідомила очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

Мова йде, зокрема, про автомобілі.

“Від цієї миті АБСОЛЮТНО все раніше конфісковане майно буде передано до ЗСУ, зокрема мова йде про автомобільний транспорт”, – сказала вона.

У Міністерстві юстиції України зі свого боку повідомили, що Збройні Сили України та територіальна оборона можуть отримати 600 конфіскованих автомобілей та інше майно по всій Україні від Мін’юсту та OpenMarket – СЕТАМ.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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