Все конфісковане митницею майно передадуть ЗСУ

Все конфісковане митницею майно передадуть Збройним силам України.
Про таке рішення уряду повідомила очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Мова йде, зокрема, про автомобілі.
“Від цієї миті АБСОЛЮТНО все раніше конфісковане майно буде передано до ЗСУ, зокрема мова йде про автомобільний транспорт”, – сказала вона.
У Міністерстві юстиції України зі свого боку повідомили, що Збройні Сили України та територіальна оборона можуть отримати 600 конфіскованих автомобілей та інше майно по всій Україні від Мін’юсту та OpenMarket – СЕТАМ.