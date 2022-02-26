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У Василькові тривають бої, на вулицях Києва - активні бойові дії, - ЗСУ

У Василькові окупанти намагаються висадити десант з повітря.

У Василькові тривають бої, на вулицях Києва - активні бойові дії, - ЗСУ
Фото: reuters

У Василькові на Київщині тривають важкі бої - окупанти намагаються висадити десант з повітря. Про це повідомляє пресслужба Збройних Сил України.

Також вулицях Києва зараз відбуваються активні бойові дії. Скрізь ворог отримує достойну відсіч та несе втрати, зазначили в ЗСУ.

Військові злочинці рф атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги</p> <p>
Фото: reuters
Військові злочинці рф атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги

Там також повідомили, що на початок доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ. А винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗС України успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога.

Ще один Су-25 російських окупантів, що летів у напрямку Вінниці, знищено українським пілотом літака Су-27.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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