У Василькові окупанти намагаються висадити десант з повітря.

У Василькові на Київщині тривають важкі бої - окупанти намагаються висадити десант з повітря. Про це повідомляє пресслужба Збройних Сил України.

Також вулицях Києва зараз відбуваються активні бойові дії. Скрізь ворог отримує достойну відсіч та несе втрати, зазначили в ЗСУ.

Фото: reuters Військові злочинці рф атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги

Там також повідомили, що на початок доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ. А винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗС України успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога.

Ще один Су-25 російських окупантів, що летів у напрямку Вінниці, знищено українським пілотом літака Су-27.