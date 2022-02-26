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Сили ППО збили ІЛ-76 з російським десантом, – Генеральний штаб

Іл-76 може транспортувати до 145 десантників.

Сили ППО збили ІЛ-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Фото: Укрінформ

Сили протиповітряної оборони Збройних сил України збили російський ІЛ-76 з десантом в районі Василькова (Київщина). 

Про це повідомила офіційна сторінка Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!", – зазначено в повідомленні. 

Іл-76 може транспортувати до 145 десантників.

Нагадаємо, Міністерство оборони оприлюднило статистику втрат агресора з початку вторгнення в Україну станом на 15:00.З початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України військам країни-загарбника були завдані наступні втрати (орієнтовно): танків – до 80, бойових броньованих машин різних типів – 516, літаки – 10, гелікоптери – 7, а також особового складу – 2800.

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