У Києві 5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6 (оновлено)

У Києві близько 20:35 почалися вибухи. За даними КМДА, 5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6.

"Аварійно-рятувальні служби слідують туди. З’ясовуємо деталі", – йдеться у повідомленні.

Оновлено. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що наразі ТЕЦ працює у штатному режимі.

За інформацією ДСНС, поряд із ТЕЦ-6 працював наш захист.

Нагадаємо, рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.