У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
ГоловнаСуспільствоВійна

Польща передала Україні зброю, - Блащак

Міністр оборони Польщі наголосив, що "ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії".

Польща передала Україні зброю, - Блащак
Мариуш Блащак
Фото: jaime48.wordpress.com

У своєму Twitter-акаунті міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його країна розпочала передачу зброї Україні.

"Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дійшла до наших сусідів", - написав Блащак.

Він додав, що польська сторона підтримує українців, "ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії".

Нагадаємо, 23 лютого прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Лондон надасть Україні додатковий пакет військової допомоги на тлі "дедалі загрозливішої поведінки з боку Росії".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також