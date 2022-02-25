Польща передала Україні зброю, - Блащак

Міністр оборони Польщі наголосив, що "ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії".

У своєму Twitter-акаунті міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його країна розпочала передачу зброї Україні.

"Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дійшла до наших сусідів", - написав Блащак.

Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów. Wspieramy Ukraińców, jesteśmy solidarni i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji. pic.twitter.com/Wx5zoXBnBe — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 25, 2022

Він додав, що польська сторона підтримує українців, "ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії".

Нагадаємо, 23 лютого прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Лондон надасть Україні додатковий пакет військової допомоги на тлі "дедалі загрозливішої поведінки з боку Росії".