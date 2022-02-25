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Сили швидкого реагування НАТО приведені у бойову готовність, – експосол США в РФ

Після наступ російської армії на Харків США вирішили надати Україні додаткову військову допомогу.

Сили швидкого реагування НАТО приведені у бойову готовність, – експосол США в РФ
Фото: kam.lt

Сили швидкого реагування НАТО приведені у бойову готовність.

Про це повідомив колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"Почув, що Об’єднана оперативна група НАТО підвищеної готовності (VJTF) приведена у бойову готовність. Чудова новина", – написав він у твіттері.

Макфол також повідомив, що після повідомлень про інтенсивні атаки російської армії на Харків США вирішили надати Україні додаткову військову допомогу.

Ще в грудні західні ЗМІ повідомляли, що через розміщення російських військ поблизу з кордонами України НАТО привело у підвищену боєготовність 40 тис. своїх військових Сил швидкого реагування. Зазначалося, що цим Альянс хоче забезпечити захист своїх східноєвропейських партнерів – Польщі, Румунії, країн Балтії.

Нагадаємо, на тлі загрози повномасштабного вторгнення РФ західні партнери надали Україні тисячі тонн військової допомоги, зокрема джавеліни, стінгери та іншу оборонну зброю.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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