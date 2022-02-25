Сили швидкого реагування НАТО приведені у бойову готовність, – експосол США в РФ

Після наступ російської армії на Харків США вирішили надати Україні додаткову військову допомогу.

Сили швидкого реагування НАТО приведені у бойову готовність.

Про це повідомив колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"Почув, що Об’єднана оперативна група НАТО підвищеної готовності (VJTF) приведена у бойову готовність. Чудова новина", – написав він у твіттері.

Hearing now that NATO's Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) has been activated. Excellent news. — Michael McFaul (@McFaul) February 25, 2022

Макфол також повідомив, що після повідомлень про інтенсивні атаки російської армії на Харків США вирішили надати Україні додаткову військову допомогу.

Ще в грудні західні ЗМІ повідомляли, що через розміщення російських військ поблизу з кордонами України НАТО привело у підвищену боєготовність 40 тис. своїх військових Сил швидкого реагування. Зазначалося, що цим Альянс хоче забезпечити захист своїх східноєвропейських партнерів – Польщі, Румунії, країн Балтії.