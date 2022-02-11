Станом на 11 лютого Україна прийняла 25 літаків з військовою допомогою від західних партнерів.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу 11 лютого.

"Ви знаєте, що зараз у нашу країну майже кожного дня надходить допомога від наших партнерів, є допомога дуже потужна. На сьогоднішній день ми вже прийняли 25 літаків з такою допомогою", – сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що питання військово-технічної допомоги Україні розглядалося на засіданні таємно. Доповідь мали міністри закордонних справ Дмитро Кулеба, фінансів Сергій Марченко та заступник міністра оборони генерал Володимир Гаврилов.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков зазначив, до Києва вже прибуло 15 "птахів" з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тонн. Сьогодні Резніков повідомив про прибуття чергової партії американської допомоги для ЗСУ вагою 90 тонн.

Як повідомляли, 8 та 9 лютого з Великобританії до України прибули чергові вантажі з військово-технічною допомогою. Цього разу доставлено військове майно та спорядження для потреб Сил Територіальної оборони України, зокрема, бронежилети, шоломи тощо.