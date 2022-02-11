Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"
Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"
Росія має 48 годин, щоб розʼяснити свою військову діяльність біля України і в Криму, – Кулеба
Росія має 48 годин, щоб розʼяснити свою військову діяльність біля України і в Криму, – Кулеба
Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів
Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
ГоловнаПолітика

Україна прийняла 25 літаків з військовою допомогою від західних партнерів

Питання військово-технічної допомоги Україні розглядали на засіданні РНБО.

Україна прийняла 25 літаків з військовою допомогою від західних партнерів
Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Станом на 11 лютого Україна прийняла 25 літаків з військовою допомогою від західних партнерів.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу 11 лютого.

"Ви знаєте, що зараз у нашу країну майже кожного дня надходить допомога від наших партнерів, є допомога дуже потужна. На сьогоднішній день ми вже прийняли 25 літаків з такою допомогою", – сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що питання військово-технічної допомоги Україні розглядалося на засіданні таємно. Доповідь мали міністри закордонних справ Дмитро Кулеба, фінансів Сергій Марченко та заступник міністра оборони генерал Володимир Гаврилов.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков зазначив, до Києва вже прибуло 15 "птахів" з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тонн. Сьогодні Резніков повідомив про прибуття чергової партії американської допомоги для ЗСУ вагою 90 тонн.

Як повідомляли, 8 та 9 лютого з Великобританії до України прибули чергові вантажі з військово-технічною допомогою. Цього разу доставлено військове майно та спорядження для потреб Сил Територіальної оборони України, зокрема, бронежилети, шоломи тощо.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також