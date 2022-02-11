Зеленський поїхав до Харкова, де відбудеться засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку до Харківської та Херсонської областей.

Про це повідомив у Телеграм-канал Офісу президента.

У Харкові глава держави візьме участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад.

Також Зеленський проведе виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони. За його результатами очікується брифінг секретаря РНБО.

На Херсонщині Президент перегляне демонстрацію дій підрозділів МВС та відпрацювання заходів зі звільнення адміністративних будівель.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України 11 лютого проведе виїзне засідання в Харкові. Харківщину обрали через те, що це прикордонна до Росії область.

На засіданні, серед іншого, планують обговорювати питання формування сил територіальної оборони, а також невідкладне питання ризиків для морського судноплавства України через перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів.