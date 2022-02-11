Порошенко закликав демократичні сили об’єднатися

Експрезидент Петро Порошенко під час виступу перед прихильниками біля Київського апеляційного суду закликав усі демократичні сили об’єднатися задля відсічі Путіну і щоб не перетворити державу на «новоросію» зразка Януковича.

«Ми не дамо знищити те, що ми з вами зробили з 2014 року. Вони не розуміють, що таке Україна, і тому вони зараз намагаються влаштувати судилище над опозицією. Чому вони це роблять? Бо вони з вами нас бояться. ...Тільки від нас з вами залежить, чи відстоїмо ми право, демократію і європейський вибір України», – наголосив лідер «Європейської Солідарності».

За його словами, зараз не час для внутрішніх розборок.

«Зараз ми всі маємо об’єднатися, і я тут перед цим судилищем закликаю всі демократичні опозиційні сили відкинути амбіції, відкинути власні рейтинги. Я маю право це казати, бо сьогодні український народ найбільше довіряє нашій команді, – відкинути все і об’єднатися. Тільки об’єднаною Україною ми дамо відсіч Путіну. І тільки об’єднаною Україною ми його зупинимо. Тільки об’єднаною Україною ми можемо принести мир», – переконаний п’ятий президент.

«Це саме те, чого хоче Український народ. Щоб Путін забрався зі своїми військами, припинив вбивати українців. А ми самі в себе розберемося, яким чином нам будувати Україну і потужно рухати нашу країну в НАТО і в ЄС», – резюмував Петро Порошенко.