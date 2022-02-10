У мережу виклали першу частину оцифрованого архіву УПА зі "звітами до Шухевича"

Документи знайшли у Стратинських лісах Рогатинського району на Івано-Франківщині у 2019 році.

До 80-ї річниці створення Української повстанської армії Центр досліджень визвольного руху виклав першу частину оцифрованих документів з архіву повстанців. Їх знайшли у молочному бідоні та металевій скриньці на Івано-Франківщині. Історики кажуть, що чимало документів з архіву призначалися головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу.

Генеральний директор Національного музею "Тюрма на Лонцького", член вченої ради ЦДВР Руслан Забілий розповів, що вдалося встановити номер підпільної пошти "612". Цей номер належав головному командиру УПА, а також голові Бюро Проводу ОУН – Романові Шухевичу. Найбільше конвертів із матеріалами знайденого архіву адресувалися саме на цей номер.

"Враховуючи, що в архіві є різні документи, як хроніки сотень УПА, звіти із теренів, описи боїв тощо, а також, що ці матеріали находили із різних територій, – Львівщина, Тернопільщина, Станіславівщина, Закерзоння, ми припускаємо, що цей архів комплектувався для використання Проводом ОУН. А оскільки в цей час на території Рогатинщини перебував Роман Шухевич, то й матеріали надходили на його адресу", – пояснив Забілий.

Колекцію з понад 30 документів публікує Центр досліджень визвольного руху на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

До збірки увійшли:

відомості про сотні "Гайдамаки" та "Орли";

хроніки сотень "Гайдамаки", "Чорноморці", "Бурлаки", "Рубачі";

звіти відділів УПА воєнних округ "Буг" та "Говерля";

дані про власні та ворожі втрати в людях і майні від переходу фронту;

"Два етапи УПА (Спроба огляду повстання і дій УПА в період німецької окупації)" тощо.

Архів віднайшли у Стратинських лісах Рогатинського району на Івано-Франківщині у 2019 році. Важливим елементом цього архіву є хроніки сотень "Сірі Вовки" та "Бурлаки" із воєнної округи "Лисоня". Документи не публікувалися раніше.

"Збірка містить відомості про формування декількох сотень УПА, вишкільні табори, побут, рейди та інші події з їхнього життя. Наприклад, в одній з хронік мова йде про проповідь для воїнів та спільну вечерю зі священиками, святкування Зелених свят, організацію при сотні курсів санітарів та мінерів. Окрім цього хроніки доповнені поезіями, що присвячені сотні, описи свят супроводжуються детальними згадками про традиції, пісні тощо", – зазначають у ЦДВР.

Серед документів колекції – інформація про підвищення у ступенях та нагородження Хрестами бойової заслуги вояків УПА з переліком їхніх псевдо.

Також архів містить заклик до селян Прикарпаття саботувати хлібозаготівельну кампанію більшовицької влади.

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