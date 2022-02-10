Мінцифри з липня відповідатиме за державну політику у сфері електронних комунікацій

З 1 січня Держспецзв’язку втратила невластиві їй повноваження.

З 1 липня 2022 року за державну політику у сферах електронних комунікацій та радіочастотного ресурсу відповідатиме Міністерство цифрової трансформації.

Уряд ухвалив відповідну постанову, повідомила пресслужба міністерства.

Після набрання чинності Закону України “Про електронні комунікації” з 1 січня цього року Держспецзв’язку втратила невластиві їй повноваження.

Новим центральним органом виконавчої влади, що формуватиме політику у сфері електронних комунікацій та радіочастотного ресурсу, стане Мінцифри.

У перехідний період (до 30 червня) Держспецзв’язку продовжить здійснювати повноваження у цій сфері.

“Це ще один вагомий крок на шляху до регулювання цієї сфери за європейськими стандартами та подальшої інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС”, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про Концепцію реформування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Реформа триватиме до 2025 року та буде реалізована у два етапи. Перший розпочався в січні 2022.