Сьогодні, 9 лютого, в Україну прибув дев’ятий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"9-й птах від Сполучених Штатів Америки та другий борт військової допомоги, який сьогодні прийняв аеропорт Бориспіль", – написав він у фейсбуці.

Міністр оборони уточнив, що борт зі США доправив у Київ амуніцію вагою понад 80 тонн, зокрема бойові патрони.

Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Як повідомляли, 8 та 9 лютого з Великобританії до України прибули чергові вантажі з військово-технічною допомогою. Цього разу доставлено військове майно та спорядження для потреб Сил Територіальної оборони України, зокрема, бронежилети, шоломи тощо.

Нагадаємо, військовий аташе при посольстві США Брендон Преслі заявив, що за потреби США збільшать військову допомогу Україні в рази.