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РНБО 11 лютого проведе засідання в Харкові

Планують обговорювати питання формування сил територіальної оборони.

РНБО 11 лютого проведе засідання в Харкові
Фото: facebook.com/rnbou

Рада національної безпеки та оборони України 11 лютого проведе виїзне засідання в Харкові.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на коментар Апарату РНБО. 

"11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України у місті Харків", – зазначили в Апараті. 

Харківщину обрали через те, що це прикордонна до Росії область. На засіданні планують обговорювати питання формування сил територіальної оборони.

Згодом на сторінці РНБО в Facebook додали, що брифінг секретаря Олексія Данілова планується приблизно на 17:30 в Харківській ОДА. 

Минуле засідання РНБО відбулося 24 січня. За його результатами секретар Олексій Данілов повідомив, що ситуація на українських кордонах контрольована і причин для паніки нема. Премʼєр Денис Шмигаль тоді ж заявив, що українська економіка стабілізується попри дестабілізаційну інформацію. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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