​Кузьміних прийшов на засідання ВАКС, але запобіжний захід йому не обрали

Викритий на хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних явився на засідання Вищого антикорупційного суду з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Трансляція засідання відбувалася на YouTube-каналі ВАКС.

Сьогодні вранці на засідання Кузьміних не з'явився. Його адвокат повідомила, що він поїхав до Житомира по паспорт. Вона просила про участь свого клієнта в розгляді клопотання в режимі відеоконференції. Однак, ВАКС це прохання відхилив і надав час до 16:00 вівторка для ознайомлення з матеріалами клопотання.

Представник обвинувачення, своєю чергою, повідомив, що захист відмовився від вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Також була спроба вручити клопотання в понеділок після засідання, але Кузьміних і захисник відмовилися від отримання документа.

Засідання відновилося о 16:35, коли Кузьміних прибув до зали суду. Однак, до розгляду запобіжного заходу справа не дійшла, оскільки адвокатка Кузьміних Лариса Криворучко заявила відвід секретареві судового засідання у зв'язку з порушенням норм КПК. Йдеться про те, що буцімто Кузьміних не отримував належних повідомлень про виклик до суду, як це вказано за нормами.

Суд оголосив перерву у засіданні для надання Кузьміних часу для визначення своєї правової позиції до 11 лютого, 10:00, за проханням сторони захисту.

Нагадаємо, 28 січня НАБУ викрило Кузьміних під час отримання хабара у 558 тис. грн. За інформацією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що інформація про викриття Кузьміних у хабарництві стала для нього і колег шоком. 31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала нардепові підозру, а наступного дня в НАБУ заявили, що кузьміних проігнорував уже три повістки і не з’явився до правоохоронних органів. Крім того, особа, яка представилась захисником нардепа, повідомила, що Кузьміних знаходиться у закладі охорони здоров’я.

2 лютого НАБУ опублікувало відео отримання нардепом Кузьміних хабаря. У той же день він направив голові партії Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листи "щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року", у яких він просить тимчасово виключити його з фракції.

7 лютого співробітники НАБУ затримали Кузьміних.