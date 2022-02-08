Костін: у перемовинах щодо Донбасу Україна наполягає на ефективних механізмах моніторингу режиму тиші

Він зазначив, що повірити у виведення з території України російських військ та бойовиків неможливо, якщо продовжуються обстріли.

Для роботи над новим розведенням військ на Донбасі спершу необхідно встановити стійкий режим тиші. Повірити у виведення з території України російських військ та бойовиків неможливо, якщо продовжуються обстріли. Верховна Рада не ухвалюватиме жодні закони щодо політичного врегулювання ситуації "під дулом пістолета".

Про це в інтервʼю "РБК-Україна" заявив в.о. першого заступника голови української делегації в ТКГ Андрій Костін.

"Підтримка режиму припинення вогню вимагає дуже ефективної роботи двох механізмів: моніторингу та верифікації. Обидві ці функції відповідно до Мінських домовленостей покладені на ОБСЄ. І, на жаль, до теперішнього моменту ОБСЄ не вдалося забезпечити того рівня моніторингу та верифікації, який би ефективно запобігав випадкам порушення режиму припинення вогню і чітко встановлював, хто перший відкрив вогонь", – зазначив він.

Зараз робота щодо узгодження механізму верифікації і моніторингу ведеться зокрема і в "нормандському форматі".

"Але рішення приймається на рівні ОБСЄ консенсусом, при цьому не забуваємо, що і РФ є членом ОБСЄ. Ми знову повертаємося до питання про підтвердження слів реальними діями. Якщо РФ дійсно підтримує встановлення режиму тиші і створення ефективного механізму верифікації та запобігання порушенням, значить, на рівні ОБСЄ це питання вирішиться позитивно і буде більш чітко викладено мандат СММ. Або щоб цей мандат був розширений, розширені можливості СММ ОБСЄ, за рахунок додаткової кількості спостерігачів, які мають відповідні професійну підготовку з верифікації порушень, тобто мати фахівців, які можуть чітко визначити, з чиєго боку прилетів снаряд", – зазначив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками Міністерського засідання ОБСЄ повідомив, що Росія намагається покласти на Україну відповідальність за порушення мінських домовленостей і деградацію ситуації на Донбасі.

Проросійські бойовики систематично блокують роботу місії СММ ОБСЄ на Донеччині і Луганщині та не пропускають спостерігачів.