Костін: Рада імплементує домовленості щодо Донбасу тільки якщо вони відповідатимуть національним інтересам

Верховна Рада імплементує в законодавство домовленості щодо Донбасу тільки в тому випадку, якщо вони відповідатимуть національним інтересам України.

Про це в.о. першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін повідомив у інтервʼю "РБК-Україна".

"Закони, які є частиною політичного врегулювання відповідно до Мінських угод, прийматиме Верховна рада України, яка представляє інтереси всього українського народу. І ці закони будуть прийматися саме в тому випадку, якщо будуть відповідати національним інтересам України... Що б не відбувалося, все одно закони приймає Верховна Рада. І не може бути якихось домовленостей, які є юридично обов'язковими для України як для держави, без того, щоб ці домовленості у вигляді закону не були схвалені і прийняті на рівні Верховної Ради", – зазначив він.

Костін підкреслив, що не вірить в ухвалення парламентом варіанту Мінських угод, про який говорив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він додав, що Росія підвищує ставки в перемовинах шляхом підігрівання ескалації біля кордонів і різними провокаційними висловлюваннями російських політиків.

"Ось уявіть собі: йдуть переговори в Парижі, вісім годин замість трьох запланованих, і прямо в процесі ми отримуємо інформацію, що один з високопоставлених членів партії "Єдина Росія" закликав поставляти озброєння в ОРДЛО. Це все елементи переговорного процесу, підвищення ставок, маніпуляції, якщо хочете", – пояснив Костін.

На його думку, положення Мінських угод можна відрегулювати тільки на рівні "нормандського формату", можливо, його лідерів, але не на рівні ТКГ.

Він також вважає можливим розглядам народними депутатами законопроєктів, повʼязаних із мирним врегулюванням до кінця поточної сесії, але за кількох умов.

"Якщо депутати Верховної ради повірять у те, що прийняття цих законів дійсно призведе до мирного врегулювання конфлікту і повного звільнення території двох областей України – я тут не бачу жодної проблеми. Це буде дуже гаряча дискусія, це буде дискусія на всіх рівнях, але це абсолютно можливо. Але поки позначити цю перспективу мені досить складно, тому що поки не буде стійкого режиму тиші, поки не буде виконання зобов'язань гуманітарного характеру, поки не буде динаміки з базових основоположних питань, досить складно розраховувати на те, що Верховна рада буде розглядати і приймати ці закони, наприклад, про порядок виборів", – підсумував Андрій Костін.

Нагадаємо, днями в Берліні запланована нова зустріч політрадників лідерів країн "нормандської четвірки". Попередня відбулась 26 січня. Під час цієї зустрічі в Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських угод. Також було зазначено, що дотримання режиму припинення вогню не має залежати від будь-яких розбіжностей у трактуваннях.

Минула зустріч очільників країн "нормандської четвірки" – Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Ангели Меркель та Володимира Путіна – відбулася в грудні 2019 року. Відтоді російська сторона фактично блокує нові переговори в цьому форматі і вимагає від України прямих розмов з представниками підконтрольних їм терористичних "ДНР" і "ЛНР".