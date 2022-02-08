Тимошенко: реалізація Мінських домовленостей стане замахом на існування України

Виконання Мінських угод є фактично державною зрадою, Україні потрібно вимагати виконання Будапештського меморандуму. Таке переконання висловила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на своїй Фейсбук-сторінці.

«Очевидно, що Київ знову намагаються примусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей. Скажу зрозумілою мовою – навіть не думайте!» – застерегла Юлія Тимошенко.

Вона вкотре наголосила, що реалізація Мінських домовленостей стане державною зрадою та замахом на саме існування країни.

«Українці цього ніколи не допустять і не пробачать. І політичний притулок в Росії засвітить не лише тим, хто організував підписання ганебних угод із терористами, а й тим, хто ризикне їх втілити», – вважає лідерка «Батьківщини».

На її думку, відновлення територіальної цілісності та миру можна досягти через примус всіх підписантів до виконання Будапештського меморандуму та негайне припинення штучного соціально-економічного геноциду, який триває останні вісім років.

«Щоб вижити, Україна просто зобов’язана стати сильною в усіх вимірах. І так буде! Зрозуміло, вже не з цією владою. Слава Україні!» – резюмувала Юлія Тимошенко.