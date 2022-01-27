Тимошенко закликала закрити порушені проти підприємців-протестувальників справи

Політична партія «Батьківщина» вимагає від влади закрити порушені проти підприємців-протестувальників кримінальні справи та виконати їхні вимоги. На цьому наголосила під час виступу з трибуни парламенту голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Те, що малих підприємців, які приїхали до Верховної Ради, щоб знайти справедливість, жорстоко побила поліція, свідчить про те, що нічого не змінилося. Але ми вимагаємо випустити всіх людей, закрити порушені проти них кримінальні справи та ухвалити закон, який повертає їм право працювати», – закликала Юлія Тимошенко.

За її словами, малі підприємці зазнали «нищівного удару» ухваленими монобільшістю законами, тому намагалися зустрітися з депутатами, яких вони обрали, але проти них «влаштували розправу».

«Двом жінкам зламали руки, 74 людини були кинуті в автозаки, а перед тим жорстоко побиті. Є відеокадри того, що людей били ногами по голові для того, щоби силою затягнути їх в автозаки. Так поліція чинного президента і «слуг народу» розправляється сьогодні з середнім класом, з громадянами, які не просто приїхали сюди знайти справедливість, а ще й тому, що вони досі вірять в вас, в президента», – звернулась Юлія Тимошенко до представників партії влади.