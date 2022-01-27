У Раді не вистачило голосів за звільнення голови Фонду держмайна – не спрацювали кнопки (уточнено)

Не вистачило 3 голосів, але 3 депутати заявили, що в них не спрацювали кнопки.

Верховна Рада не змогла відправити у відставку голову Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка. Підставою для звільнення була його заява за власним бажанням.

За звільнення проголосували 223 народні депутати при 226 мінімально необхідних. Уточнення. Однак три депутати "Батьківщини" заявили, що у них не спрацювала кнопка. Оголошено перерву на 30 хвилин для перевірки системи "Рада".

Сенниченко в залі парламенту під час голосування пристунім не був. За даними спікера Ради Руслана Стефанчука, є інформація, що він перебуває на лікарняному.

Деякі народні депутати зауважили, що звільнення під час лікарняного може бути причиною оскарження цього рішення в суді. Стефанчук відповів, що підставою для голосування є заява за власним бажанням, тому його можна проводити.

Оновлення. Депутати повідомили, що переголосовувати це питання неможливо, але Сенниченко прийшов до парламенту, може написати нову заяву, комітет має її розглянути і тоді винести на нове голосування.

Нагадаємо, в листопаді голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко оголосив про відставку за власним бажанням після двох років роботи.

Він запевнив, що не має конфлікту ні з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ні з президентом Володимиром Зеленським.

Сенниченко також запевнив, що його відставка не пов'язана з аукціоном з продажу АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик"). Перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації відбувся 27 жовтня. У ньому взяли участь тільки три компанії, а перемогу здобуло пов'язане з мільйонером Василем Хмельницьким ТОВ "Дженерал Комерс". Компанія запропонувала за об'єкт 1,429 млрд гривень, всього на 2% більше від стартової вартості. Згодом Державне бюро розслідувань повідомило про арешт 100% акцій приватизованого наприкінці 2021 року київського заводу "Більшовик". Кримінальне провадження розпочато щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації.