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Литва остаточно відмовила Шарію в політичному притулку

Тепер блогер, якому Україна висунула підозру у держзраді, не має права перебувати на території ЄС.

Литва остаточно відмовила Шарію в політичному притулку
Фото: Lb.ua

Вищий адміністративний суд Литви остаточно відмовив блогеру Анатолію Шарію у статусі політичного біженця В Україні його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомив російський юрист Марк Фейгін, передає "Укрінформ".

"Можу підтвердити, що Шарію остаточно відмовили у праві вважатися біженцем у Литві. Хочу наголосити, що поряд з паперами, представленими з цього приводу українською стороною, на це вирішально вплинули документи, надані мною та моїми литовськими адвокатами", – сказав Фейгін.

За його словами, згідно з цими матеріалами Шарій не проживав понад п'ять років за литовськими адресами, які він проставляв у документах, котрі надавав литовській владі, тобто йшлося про обман.

"Тепер, після рішення Вищого адміністративного суду Литви, Шарій не має права перебувати на території ЄС. Отже, питання до Іспанії, де він перебуває. У принципі, міграційна влада країни може виставити його з країни", – сказав юрист.

Водночас Фейгін нагадав про дві нещодавні поїздки Шарія до Росії. На його думку, цілком можливо, що під час них той отримав у РФ російський паспорт або якийсь інший статус, наприклад "статус біженця". На думку юриста, свідчень співпраці Шарія з російськими структурами цілком досить.

Нагадаємо, 16 лютого 2021 року Анатолію Шарію оголосили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та порушенні рівноправ'я громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 ККУ). Низка експертних досліджень встановила, що у інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. З 2012 року сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведення інформаційних операцій. 

У березні 2021 року Міністерство юстиції подало позов про заборону "Партії Шарія".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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