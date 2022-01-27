Рахманін: "Наразі сідати за стіл переговорів з росіянами було не варто"

Член Комітету Верховної Ради з питань національної оборони, народний депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін вважає, що пауза на два тижні в переговорах дасть можливість Росії визначати подальший формат розвитку подій.

Про це він розповів журналістам в кулуарах парламенту.

"Перше. Було зрозуміло, що ця зустріч не може бути доленосною і не може бути рещультативною. Це перше. Друге - для чого вона була? Вона була необхідна для того, щоб відновити процес. Три - наскільки це вигідно росіянам? Це вигідно росіянам з кількох причин. По-перше, вони незадоволені характером перемовин, які в них відбуваються з Заходом та США", - сказав Рахманін.

Він пояснив, що російька сторона, на його думку, хотіла подавати "хоч якісь результати" перемовин з Україною, як досягнення.

"Чи вигідні вони нам? Я не до кінця розумію логіку президента Можливо, він має якісь задуми, що мені не відомі... Мені здається, що зараз у цій ситуації ці перемовини були непоотрібні. На тлі можливого закогстрення, на тлі діалогу, що ведеться США та західним світом із росіянами, не варто було в будь-якому формат сідати за стіл переговорів", - зазначив Рахманін.

При цьому він додав, що сам факт існування такого переговорного майданчика "має певну логіку, певний сенс, певну користь".

Нагадаємо, 26 січня в Парижі відбулася зустріч радників лідерів у "нормандському форматі". Вона тривала понад сім годин.

Напередодні зустрічі у німецькій пресі з'явилась інформація про те, що політичні радники лідерів планують обговорити дату прямих переговорів України з маріонетковими керівниками окупованих районів Донецької та Луганської областей. Тобто, серед іншого, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу". В українській владі це заперечили і заявили, що новина німецьких ЗМІ про план визначення часу проведення переговорів України із бойовиками з "ЛДНР" щодо вирішення питання особливого статусу Донбасу є фейком.

Україну на зустрічі представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.

Докладніше про перемовини читайте в матеріалі LB.ua "Нормандський формат: друге дихання чи агонія?"