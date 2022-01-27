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Німеччина підтвердила, що готова до санкцій проти "Північного потоку-2" в разі вторгнення в Україну

Постачати озброєння Україні Німеччина не збирається і далі. 

Німеччина підтвердила, що готова до санкцій проти "Північного потоку-2" в разі вторгнення в Україну
Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що в разі нової агресії Росії проти України ФРН підтримає санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Відповідну заяву, зроблену під час дебатів у Бундестазі щодо України, цитує FAZ.

"На випадок нової агресії мається широкий спектр відповідей, зокрема "Північний потік-2", – заявила вона. 

Бербок підкреслила, що Німеччина прагне діалогу, бо "хто говорить – той не стріляє". 

"Складно не бачити загрози, коли сотні тисяч солдатів із танками і зброєю накопичились біля кордону України з незрозумілої причини", – зазначила міністр.

Вона також виступила проти російських "гарантій безпеки", які є несумісними з європейським порядком безпеки. 

Міністр також заявила, що рішення про доставку в Украні 5000 касок було ухвалено на запит української сторони. Вона додала, що Німеччина також ремонтує захисний бункер на Одещині та навчає Збройні сили України. Водночас постачати озброєння Німеччина не збирається і далі. 

Нагадаємо, інформацію про те, що Німеччина не підтримує санкції проти "Північного потоку-2", поширювали західні ЗМІ. Також офіційно відомо, що Австрія підтримує швидкі та жорсткі санкції проти Росії в разі її нового вторгнення в Україну, але виступає проти обмежувальних заходів у газовому секторі, зокрема щодо "Північного потоку-2". 

В Держдепі учора заявили, що в разі нового вторгнення Росії "Північний потік-2" не буде запущений. Сполучені Штати та Німеччина вживатимуть для цього заходів.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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