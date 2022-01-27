Лавров сподівається, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" стане відомою широкому загалу найближчим часом

При цьому російський міністр заявив, що надані документи "не містять позитивної реакції з головного питання".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що деталі письмової відповіді Сполучених Штатів Америки на вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" скоро стануть відомі широкому загалу.

Про це він заявив на брифінгу.

Лавров припустив, що може статися "витік інформації".

"Думаю, що зміст відповіді найближчим часом стане відомий широкому загалу. Як нам сказали американські колеги (хоча вони і вважають за краще, щоб документ залишився для конфіденційного дипломатичного діалогу), він узгоджений з усіма союзниками США та українською стороною. Немає жодних сумнівів, що найближчим часом він "втече"? – сказав глава МЗС РФ.

При цьому Лавров заявив, що надані американської стороною відповіді "не містять позитивної реакції з головного питання" – про неприпустимість подальшого розширення НАТО.

"З головного питання у цьому документі позитивної реакції немає. Головним питанням є наша чітка позиція щодо неприпустимості подальшого розширення НАТО на Схід та розміщення ударних озброєнь, які можуть загрожувати території Російської Федерації", – зазначив міністр.

Лавров наголовив, що Росія тепер робитиме основний наголос "на роз'ясненні лукавої позиції Заходу щодо неможливості гарантувати нерозширення НАТО".

"Якщо про 1990-і роки нам пояснювали (вступ нових членів до альянсу, - ред.) відсутністю письмових зобов'язань про нерозширення НАТО, тепер ці письмові зобов'язання у нас є. Ми зараз робитимемо основний наголос на роз'ясненні цієї лукавої позиції наших західних колег", – сказав Лавров.

Він також заявив, що країни Заходу при пред'явленні "зовсім не по-дорослому" пояснювали свою лінію на розширення Альянсу.

Нагадаємо, 26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції щодо безпеки. Візит американського посла в МЗС Росії тривав близько півгодини. Він залишив будівлю без коментарів.

Текст відповіді вирішили не публікувати. В українському МЗС запевнили, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" Росії враховує позиції України.

17 грудня минулого року МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. 10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.