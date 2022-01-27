Оприлюднений текст заяви за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки"

Сторони, серед іншого, підтвердили, що Мінські домовленості "є основою роботи в нормандському форматі".

Фото: https://www.elysee.fr/

На сайті Єлісейського палацу оприлюднений текст спільної заяви політичних радників лідерів "нормандської четвірки".

У документі зазначається, що радники підтвердили, що Мінські домовленості "є основою роботи в нормандському форматі і мають намір зменшити поточні розбіжності на подальшому шляху".

"Вони виступають за безумовне дотримання режиму припинення вогню та повне дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, незважаючи на розбіжності з інших питань виконання Мінських домовленостей", - йдетсья у документі.

Зазначається, що сторони під час зустрічі обговорили важливість активізації роботи ТКГ та її робочих груп з метою швидкого прогресу в реалізації Мінських домовленостей.

Радники домовилися зустрітися знову через два тижні в Берліні.

Нагадаємо, сьогодні у Парижі відбулась зустріч радників лідерів у Нормандському форматі.

Україну на зустрічі представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.