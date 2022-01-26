Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись
Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
ГоловнаСвіт

НАТО надіслало Росії письмові пропозиції у відповідь на російські пропозиції щодо безпеки

Документ переданий послу Росії в Бельгії, де розташована штаб-квартира альянсу.

НАТО надіслало Росії письмові пропозиції у відповідь на російські пропозиції щодо безпеки
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

НАТО надало Росії низку письмових пропозицій у відповідь на російські вимоги щодо безпеки, повідомляє The Guardian.

"НАТО передав свої пропозиції Росії сьогодні вдень, паралельно зі Сполученими Штатами", - сказав представник НАТО.

Дипломати повідомили AFP, що документ передається послу Росії в Бельгії, де розташована штаб-квартира альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав пресконференцію, щоб обговорити відповідь.

Він сказав, що альянс готовий прислухатися до "занепокоєння Росії". Але він наполягає, що НАТО не піде на компроміс щодо своїх "основних принципів", включаючи право своїх партнерів обирати свій шлях, зокрема й щодо гарантування власної безпеки, і це стосується також України.

Минулого місяця Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Росія пропонує НАТО зобов'язатися, що Україна та інші країни колишнього СРСР не увійдуть до складу альянсу. Її вимоги передбачають відмову від будь-якої військової діяльності НАТО на території України та інших країн Східної Європи, Кавказу та Середньої Азії.

Сьогодні посол США у Росії Джон Салліван привіз до МЗС Росії письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції щодо безпеки.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також