НАТО надіслало Росії письмові пропозиції у відповідь на російські пропозиції щодо безпеки

НАТО надало Росії низку письмових пропозицій у відповідь на російські вимоги щодо безпеки, повідомляє The Guardian.

"НАТО передав свої пропозиції Росії сьогодні вдень, паралельно зі Сполученими Штатами", - сказав представник НАТО.

Дипломати повідомили AFP, що документ передається послу Росії в Бельгії, де розташована штаб-квартира альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав пресконференцію, щоб обговорити відповідь.

Він сказав, що альянс готовий прислухатися до "занепокоєння Росії". Але він наполягає, що НАТО не піде на компроміс щодо своїх "основних принципів", включаючи право своїх партнерів обирати свій шлях, зокрема й щодо гарантування власної безпеки, і це стосується також України.

Минулого місяця Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Росія пропонує НАТО зобов'язатися, що Україна та інші країни колишнього СРСР не увійдуть до складу альянсу. Її вимоги передбачають відмову від будь-якої військової діяльності НАТО на території України та інших країн Східної Європи, Кавказу та Середньої Азії.

Сьогодні посол США у Росії Джон Салліван привіз до МЗС Росії письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції щодо безпеки.