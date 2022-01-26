Італія посилить східний фланг НАТО через загрозу вторгнення РФ в Україну

Уряд Італії готовий активніше долучитися до розв’язання ситуації у зв’язку із загостренням на українсько-російському кордоні. Авіаційну базу НАТО в Румунії, яка розташована майже на кордоні з Україною, вже посилено сучасними італійськими літаками.

Про це заявив міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні.

"З огляду на останні події, НАТО вирішило посилити свій східний фланг й Італія братиме у цьому процесі активну роль", – цитує міністра пресслужба посольства України в Італії.

Міністр додав, що командування НАТО підготувало спеціальний план за участю італійських військовослужбовців на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні. Він наголосив, що в разі, якщо ближчим часом криза не завершиться, Італія готова направити відповідні додаткові сили у східно-європейський регіон.

При цьому Лоренцо Гуеріні зауважив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, а відтак пріоритетом залишається конструктивний діалог.

"Наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки", – заявив Гуеріні.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що сьогодні Україна має найвищий рівень міжнародної підтримки. Про це свідчать, зокрема, візити іноземних делегацій. За словами Кулеби, перебування іноземних гостей в Україні – це теж фактор стримування, він сприяє зниженню напруги.